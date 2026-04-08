Petróleo e gás despencam após trégua entre EUA e Irã

Os preços do petróleo e do gás despencaram nesta quarta-feira (8), após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã, o que despertou esperanças de uma retomada do tráfego no Estreito de Ormuz.

O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 13,29%,a 94,75 dólares o barril. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio recuou 16,41%, a 94,41 dólares o barril.

Os preços do gás também caíram drasticamente. O contrato a futuro holandês TTF, considerado a referência europeia, caiu 14,92%, a 45,30 euros (52,7 dólares).

"Os operadores esperam certa melhora no transporte marítimo através do Estreito de Ormuz", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com, depois que Washington e Teerã acordaram uma trégua de duas semanas, com o compromisso de Teerã de reabrir esta via marítima estratégica.

Se a reabertura for confirmada nos próximos meses, "em teoria, os 10 a 13 milhões de barris diários de petróleo e produtos derivados de petróleo que estavam bloqueados deveriam se liberar gradualmente", explicou Tamas Varga, analista da PVM.

"No entanto, persiste uma incerteza considerável em relação às medidas que devem ser adotadas para reduzir significativamente o risco geopolítico no Oriente Médio", declarou à AFP Rob Thummel, da Tortoise Capital Management.

A trégua parece estar por um fio, pois Irã e Israel ameaçaram retomar as hostilidades nesta quarta-feira.

O Paquistão, mediador do cessar-fogo, instou as partes a agirem com moderação após os ataques israelenses mortais no Líbano e novos ataques iranianos contra as monarquias do Golfo.

Apesar do anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz, poucos navios se aventuraram a transitá-lo nesta quarta-feira.

Segundo Jorge Leon, analista da Rystad Energy, mesmo com um cessar-fogo permanente, os preços não baixariam de 80 dólares no futuro próximo, devido a "atrasos logísticos importantes no estreito" e "danos generalizados à infraestrutura energética da região".