Petróleo cai abaixo de US$ 100 e bolsas asiáticas sobem após trégua em guerra

O barril do petróleo caiu abaixo dos US$ 100 e as bolsas dispararam nesta quarta-feira (8), depois que Estados Unidos e Irã concordaram com uma trégua de duas semanas, durante a qual espera-se que Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

No início do pregão nos mercados asiáticos, o barril do WTI caía 16,56%, aos US$ 96,39, e o do Brent, 15,89%, aos US$ 93,38.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que aceitava suspender por duas semanas os ataques ao Irã, e que estava disposto a um cessar-fogo se Teerã reabrir o Estreito.

"Sujeito a que a República Islâmica do Irã aceite a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA E SEGURA do Estreito de Ormuz, aceito suspender o ataque contra o Irã por um período de duas semanas", publicou Trump em redes sociais, após conversas com mediadores do Paquistão.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, confirmou por duas semanas a passagem segura de navios pelo Estreito, por onde circula um quinto do petróleo mundial.

"Após a Casa Branca recuar, o mercado do petróleo começa a retomar um funcionamento mais fluido e equilibrado", com o desaparecimento do prêmio de risco dos últimos dias, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management.

- Bolsas e ouro respondem -

No mercado de ações, o índice Nikkei 225, do Japão, subiu 4,38%, aos 55.771,56 pontos, e o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 5,71%, aos 5.808,65.

"À medida que se dissipa o medo de uma escalada dos combates, é provável que as compras assumam a liderança no mercado japonês", indicou a Tokai Tokyo Securities, antes da abertura da bolsa japonesa.

O ouro, afetado nas últimas semanas pelas perspectivas de aumento da inflação e alta dos juros pelos bancos centrais, também se recuperava após o anúncio de um cessar-fogo no Irã.

A 0h20 GMT, a cotação da onça subia 2,30%, aos US$ 4.815. Já o dólar caía frente ao euro e ao iene. A moeda americana cedia 0,63%, aos 158,62 ienes por dólar.