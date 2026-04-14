Petroleiros cruzam Estreito de Ormuz apesar de restrições dos EUA

Navios petroleiros alvo de sanções dos Estados Unidos foram registrados atravessando o Estreito de Ormuz nesta terça-feira (14), mesmo diante das restrições impostas por Washington à circulação na região. As informações são baseadas em dados de monitoramento marítimo.

De acordo com plataformas de rastreamento naval, como LSEG, MarineTraffic e Kpler, o petroleiro Rich Starry, vinculado a uma empresa chinesa, foi uma das primeiras embarcações a deixar o Golfo após o início das limitações. Conforme o g1, o navio e sua operadora, a Shanghai Xuanrun Shipping, estão sob sanções americanas por negociações envolvendo o Irã.

Ainda segundo os dados, a embarcação transporta cerca de 250 mil barris de metanol e havia sido abastecida anteriormente no porto de Hamriyah, nos Emirados Árabes Unidos. Informações de rastreamento também indicam que o navio opera com tripulação chinesa.

Outro cargueiro sancionado, o Murlikishan, também foi identificado na rota durante o mesmo período. A embarcação, que está sem carga, deve seguir para o Iraque, onde há previsão de embarque de óleo combustível nos próximos dias, conforme dados de mercado.