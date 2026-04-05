Petro denuncia que líder guerrilheiro suborna oficiais colombianos para evitar prisão

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse neste sábado que o líder guerrilheiro mais procurado do país suborna oficiais da força pública em troca de informações que lhe permitem escapar de bombardeios militares.

Segundo o governo, Iván Mordisco, líder dissidente das extintas Farc, foge pela mata, após um bombardeio do Exército que matou na semana passada seis de seus colaboradores mais próximos no departamento de Vaupés. Autoridades suspeitam de que o líder esteve no local pouco antes da operação.

"Mordisco compra os comandantes que devem capturá-lo. Dessa forma, escapa dos bombardeios, mas deixa os seus morrerem", publicou Petro no X.

Após tentar negociar a paz, o presidente colombiano lançou uma guerra contra Mordisco. Três irmãos do guerrilheiro foram capturados e acusados de homicídio, sequestro e tráfico de armas.

O líder rebelde vive do narcotráfico e do garimpo ilegal, no país que mais produz cocaína no mundo. Petro tentou negociar por um ano, mas Mordisco abandonou as conversas e aumentou sua pressão violenta contra a força pública e a população civil.

A Colômbia realizará em maio eleições gerais para definir o sucessor de Petro, que não pode se reeleger.