Pequim alerta viajantes chineses sobre problemas para entrar nos EUA

Pequim aconselhou, nesta quinta-feira (16), os viajantes chineses a terem cautela ao entrar nos Estados Unidos e a evitarem chegar pelo principal aeroporto de Seattle (noroeste) devido a controles de fronteira "mal-intencionados".

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês), no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, submeteu "recentemente" cerca de 20 pesquisadores chineses a interrogatórios "injustificados". Os pesquisadores, que tinham agendado a participação em conferências acadêmicas, tiveram a entrada no país negada, apesar de possuírem vistos válidos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

Por enquanto, as autoridades chinesas não especificaram se as rejeições de entrada nos Estados Unidos ocorreram simultaneamente ou em vários dias diferentes, e não forneceram mais detalhes.

A CBP não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

"Devido aos repetidos interrogatórios mal-intencionados e ao assédio dirigido aos pesquisadores chineses no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, (as autoridades chinesas) instam os cidadãos chineses que viajam para os Estados Unidos a redobrarem sua vigilância de segurança", enfatizou o Ministério das Relações Exteriores.

O comunicado enfatizou que os viajantes chineses devem "evitar usar este aeroporto" para entrar nos Estados Unidos.

A declaração recomenda que os viajantes respondam "com calma e racionalidade" caso sejam interrogados pelas autoridades americanas.