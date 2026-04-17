Pena de Aung San Suu Kyi, Nobel da Paz, reduzida por anistia geral em Mianmar

A pena de prisão da ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi, cujo governo eleito foi derrubado por um golpe de Estado em 2021, foi reduzida nesta sexta-feira (17) no âmbito de uma ampla anistia, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

A anistia decretada pelo novo presidente Min Aung Hlaing reduz em um sexto todas as penas inferiores a 40 anos e "se aplica igualmente" à figura emblemática da democracia de Mianmar, declarou a fonte, que pediu anonimato por questões de segurança.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi, de 80 anos, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão em um local não revelado.