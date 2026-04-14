Partido de premiê conquista maioria absoluta no Parlamento canadense (imprensa)

O Partido Liberal, do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, venceu nesta segunda-feira (13) duas eleições complementares em Toronto, o que lhe permitiu obter a maioria absoluta no Parlamento, segundo a imprensa local.

Com essas vitórias, os liberais contam agora com pelo menos 173 cadeiras na Câmara dos Comuns, de um total de 343.

Eleito para se opor ao presidente americano, Donald Trump, o primeiro-ministro Mark Carney promete reformar uma economia ameaçada pelas novas políticas de Washington.