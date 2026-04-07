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Paquistão pede que EUA adiem em duas semanas prazo imposto ao Irã; Trump está ciente, diz Casa Branca

O primeiro-ministro paquistanês publicou o pedido na rede social X, após o presidente norte-americano sentenciar "que uma civilização morrerá esta noite" de terça-feira

Estadão Conteúdo

Laís Adriana

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS