Paquistão decreta feriado e reforça segurança para negociações de acordo entre EUA e Irã

Menos de 24 horas antes do encontro previsto entre autoridades americanas e iranianas para negociações de paz de alto nível, Islamabad, a capital do Paquistão, está em estado de alerta máximo.

As autoridades bloquearam estradas com contêineres e arame farpado, mobilizaram forças de segurança por toda a cidade e isolaram um raio de três quilômetros ao redor do Hotel Serena, onde parte das delegações está hospedada. Até mesmo as trilhas para caminhadas nas colinas verdejantes com vista para a cidade foram fechadas ao público.

As autoridades paquistanesas declararam quinta e sexta-feira (dias 9 e 10) feriados nacionais para preparar a capital, uma cidade tranquila, arborizada e residencial com pouco mais de um milhão de habitantes em um país de 250 milhões de pessoas.

As autoridades paquistanesas não divulgaram praticamente nenhum detalhe sobre as negociações, incluindo o local onde serão realizadas, alegando preocupações com a segurança e a necessidade de deixar que autoridades iranianas e americanas conduzam as negociações.

Ainda assim, o governo do Paquistão acolheu com satisfação o seu momento de destaque na diplomacia internacional. Líderes mundiais na Europa e no Médio Oriente agradeceram ao Paquistão pelos seus esforços de mediação. Editoriais em jornais paquistaneses anunciaram uma nova era para o país como um influente mediador regional.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, chegou a afirmar que jornalistas iranianos e americanos que cobriam as negociações poderiam viajar para o Paquistão e obter um visto na chegada - uma medida bastante incomum em um país onde repórteres estrangeiros geralmente esperam semanas ou meses antes de obterem permissão para entrar.

Delegação americana

Um funcionário da Casa Branca afirmou na quarta-feira (8) que o vice-presidente JD Vance liderará uma delegação americana ao Paquistão para uma reunião no sábado com autoridades iranianas.

Vance estará acompanhado pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, enquanto trabalham para superar as enormes diferenças políticas, algumas com décadas de existência, dentro do prazo de duas semanas estabelecido pelo acordo de cessar-fogo.

Mas, mesmo enquanto os representantes de Trump finalizavam os preparativos para a reunião de sábado, já surgiam fissuras no cessar-fogo limitado negociado pelo Paquistão na noite de terça-feira, pouco antes do prazo final estabelecido por Trump para o ataque "acabado com a civilização" contra o Irã.

Em uma declaração nas redes sociais, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, insistiu que três cláusulas do que ele chamou de um "acordo de 10 pontos" entre os EUA e o Irã já haviam sido violadas, incluindo o fim dos ataques israelenses contra combatentes do Hezbollah, apoiados pelo Irã, no Líbano. O governo Trump afirma que isso não fazia parte do acordo.

Ghalibaf também criticou o governo Trump por reafirmar, na quarta-feira, que o Irã jamais teria permissão para ter um programa doméstico de enriquecimento de urânio, como Teerã exige há tempos.

Ao mesmo tempo, autoridades americanas observavam atentamente se o Irã cumpriria sua promessa de reabrir o Estreito de Ormuz, que Teerã militarizou em resposta ao conflito. Na noite de quarta-feira, havia poucos indícios de que o tráfego marítimo significativo pela hidrovia minada estivesse sendo retomado.

Incentivos

Embora os Estados Unidos e o Irã certamente disputem e busquem vantagens publicamente, diplomatas e especialistas em Irã afirmaram que ambos os lados podem ter incentivos suficientes para chegar a Islamabad sem permitir que o cessar-fogo entre em colapso. A liderança militar e política do Irã foi devastada pela guerra de cinco semanas, enquanto Trump está sob forte pressão de um público cético, do aumento dos preços da energia e da crescente dissidência entre seus apoiadores, à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam.

"Será um cessar-fogo muito confuso e imperfeito", disse Suzanne Maloney, especialista em Irã e vice-presidente da Brookings Institution, uma organização apartidária em Washington. "Mas minha impressão é que ambos os lados querem, pelo menos, testar o que é possível na mesa de negociações."

Essas possibilidades podem ser limitadas, mas a Casa Branca adotou um tom otimista. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que os Estados Unidos receberam uma proposta iraniana que fornecia "uma base viável para negociação", notavelmente diferente da descrição do documento feita por Ghalibaf como uma "estrutura acordada".

A nova proposta não foi divulgada publicamente. "Essas negociações extraordinariamente sensíveis e complexas ocorrerão a portas fechadas ao longo das próximas duas semanas", disse Leavitt.

Especialistas afirmaram ser improvável que os líderes iranianos tenham feito novas concessões significativas repentinamente, dada a consistência das exigências do Irã ao longo de vários anos e a influência econômica que o país demonstrou ao bloquear o fluxo vital de energia e produtos químicos pelo Estreito de Ormuz.

Os iranianos podem estar mais receptivos a Vance, um cético de longa data em relação à ação militar americana, que alertou publicamente, antes de assumir o cargo no ano passado, que os Estados Unidos seriam insensatos em iniciar uma guerra com o Irã e compartilhou reservas privadas quando Trump considerou a possibilidade de um ataque no início deste ano.

Mas diplomatas veteranos reiteraram as preocupações de que Trump estivesse novamente designando negociações de alto risco a negociadores com pouca experiência em questões iranianas ou nucleares.

Trump pode ter simplificado um pouco as coisas durante um pronunciamento nacional na semana passada, quando sugeriu que talvez não exigisse mais que o Irã entregasse seu estoque de urânio. Trump disse que o que chamou de "poeira nuclear" iraniana estava profundamente enterrado e que os EUA poderiam detectar e impedir qualquer tentativa do Irã de acessá-la.