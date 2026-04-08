Paquistão confirma que Irã acordou 'cessar-fogo imediato' com EUA e seus aliados

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou nesta quarta-feira (8, data local) que o Irã acordou com os Estados Unidos e seus aliados um cessar-fogo "imediato" e "em todas as partes", incluindo o Líbano, após a mediação de seu governo para pôr fim aos combates.

"Tenho o prazer de anunciar que a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todas as partes, incluindo o Líbano e outros locais, COM EFEITO IMEDIATO", publicou Sharif na rede social X.

O dirigente acrescentou que a capital do Paquistão, Islamabad, receberá a partir de sexta-feira delegações de ambos os países para realizar negociações por duas semanas, destinadas a alcançar um "acordo definitivo".

"Esperamos sinceramente que as 'Conversas de Islamabad' cheguem a uma paz sustentável e queremos compartilhar mais boas notícias nos próximos dias", assinalou.

Tanto Teerã quanto Washington anunciaram que haviam estabelecido um cessar-fogo de duas semanas apenas uma hora antes de expirar o prazo fixado pelo presidente Donald Trump para "aniquilar" o Irã.

O Paquistão, que forjou uma relação próxima com Trump e é sensível aos acontecimentos no vizinho Irã, passou a ser uma ponte de contato entre Teerã e Washington nas últimas semanas.

A guerra começou quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã que mataram seu líder supremo em 28 de fevereiro, o que desencadeou ataques de represália de Teerã contra as nações do Golfo e Israel.

O Líbano também acabou sendo arrastado para o conflito depois que o grupo islamista Hezbollah, aliado do Irã, lançou mísseis contra Israel. Desde então, as forças armadas israelenses realizaram ataques, inclusive na capital Beirute, e iniciaram uma operação terrestre no sul do país árabe.