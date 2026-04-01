Paquistão anuncia negociações com o Afeganistão na China

Paquistão e Afeganistão mantêm negociações na China para tentar acabar com seu conflito, informaram à AFP nesta quarta-feira (1) dois funcionários do governo de Islamabad.

Os dois países travam confrontos há meses. O Paquistão afirma que o vizinho abriga combatentes do movimento Talibã paquistanês (TTP), que reivindicou ataques mortais em seu território, mas as autoridades afegãs negam.

A reunião entre as partes, na cidade chinesa de Urumqi, noroeste do país, acontece depois que o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, viajou na terça-feira a Pequim para uma reunião com o chefe da diplomacia do gigante asiático, Wang Yi.

Os dois discutiram o papel de Islamabad na tentativa de levar Estados Unidos e Irã à mesa de negociações e estabeleceram um plano conjunto de cinco pontos para acabar com a guerra Paquistão-Afeganistão.

Uma fonte das forças de segurança paquistanesas disse que "uma delegação liderada por um funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão está em Urumqi para manter conversações com os talibãs afegãos".

"A reunião acontece a pedido dos nossos amigos chineses", acrescentou.

Uma segunda fonte confirmou as conversações e acrescentou que o encontro "tem como objetivo estabelecer as bases para um diálogo".