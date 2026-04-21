Paquistão ainda não recebeu resposta do Irã sobre participação nas negociações com EUA

O ministro da Informação do Paquistão, que atua como país mediador, afirmou nesta terça-feira (21) que ainda não recebeu uma resposta formal do Irã sobre se enviará uma delegação para um segundo ciclo de negociações com os Estados Unidos.

"Ainda aguardamos a resposta formal da parte iraniana sobre a confirmação da delegação para participar das conversações de paz em Islamabad", publicou o ministro Attaullah Tarar na rede social X. Segundo ele, esta é uma decisão "crítica".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a trégua estabelecida em 8 de abril deve expirar na quarta-feira à noite, horário de Washington.