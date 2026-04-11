Papa Leão XIV diz que ilusão de onipotência alimenta conflito entre EUA e Israel contra Irã

Em suas palavras mais contundentes até o momento, o Papa Leão XIV disse neste sábado, 11, que a "ilusão de onipotência" alimenta a guerra dos Estados Unidos e Israel no Irã e exigiu que os líderes políticos parem e negociem a paz.

Leão presidiu uma missa vespertina na Basílica de São Pedro no mesmo dia em que os Estados Unidos e o Irã iniciaram negociações presenciais no Paquistão, enquanto um frágil cessar-fogo se mantinha.

O primeiro papa nascido nos EUA não mencionou os Estados Unidos nem o presidente Donald Trump em sua oração, que foi planejada antes do anúncio das negociações. Mas o tom e a mensagem de Leão XIV pareceram direcionados a Trump e a autoridades americanas, que se vangloriaram da superioridade militar dos EUA e justificaram a guerra em termos religiosos.

"Chega de idolatria ao ego e ao dinheiro!", disse Leão. "Chega de ostentação de poder! Chega de guerra!"

Nos bancos da basílica estava o arcebispo de Teerã, o cardeal belga Dominique Joseph Mathieu. Os Estados Unidos foram representados no corpo diplomático por sua vice-chefe de missão, Laura Hochla, informou a Embaixada dos EUA.

O papa convocou todas as pessoas de boa vontade a rezarem pela paz e a exigirem o fim da guerra de seus líderes políticos. A vigília noturna em Roma, que incluiu leituras bíblicas e a recitação meditativa do Rosário, ocorreu simultaneamente a celebrações religiosas locais nos Estados Unidos e em outros países.