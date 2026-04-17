Papa denuncia uso da IA para fomentar 'os conflitos, os medos e a violência'

O papa Leão XIV denunciou nesta sexta-feira (17) o uso da inteligência artificial (IA) para fomentar "a polarização, os conflitos, os medos e a violência" e as "devastações ambientais e sociais" causadas pela "busca frenética" de terras raras, que alimentam os servidores.

"O desafio imposto por esses sistemas é mais profundo do que parece; não se trata apenas do uso de novas tecnologias, mas da substituição progressiva da realidade pela sua simulação", declarou durante um discurso na Universidade Católica da África Central, em Yaoundé, capital de Camarões.

"Quando a simulação se torna regra, (...) vivemos como dentro de bolhas impermeáveis umas às outras e nos sentimos ameaçados por qualquer um que seja diferente", lamentou.

"É assim que se espalham a polarização, os conflitos, os medos e a violência. Não está em jogo um simples risco de erro, mas uma transformação da própria relação com a verdade", acrescentou.

A declaração chega em meio às críticas pelo uso que Donald Trump costuma fazer de imagens geradas por IA com fins políticos.

Depois que o papa criticou a guerra no Irã, o presidente americano publicou no domingo uma imagem em que aparece como se fosse um santo. Uma ilustração inspirada na iconografia cristã que ele apagou um dia depois.

Em Yaoundé, Robert Francis Prevost exortou os estudantes a optarem pela "alteridade das pessoas de carne e osso" em vez da "resposta funcional" dos chatbots, cujo uso se tornou muito popular entre os mais jovens.

O papa americano, que já advertiu várias vezes sobre os riscos que a IA acarreta, falou em francês diante dos estudantes do estabelecimento, que reúne seis países da África Central (Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, Gabão, Guiné Equatorial e Chade).

"No contexto da revolução digital", o sumo pontífice denunciou "as devastações ambientais e sociais provocadas pela frenética busca por matérias-primas e terras" raras.

A IA depende, sobretudo, da extração de cobalto, que alimenta seus servidores - grandes consumidores de energia. Uma atividade mineradora pela qual a África paga um alto preço, tanto no plano ambiental quanto no social e humano.