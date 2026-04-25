Palestina tem primeira eleição municipal em mais de duas décadas

Palestinos votaram neste sábado, 25 nas primeiras eleições municipais realizadas em parte de Gaza em mais de duas décadas, enquanto dezenas de milhares de palestinos depositaram seus votos na Cisjordânia ocupada por Israel.

A votação em Deir al-Balah, no centro de Gaza, foi uma eleição-piloto "em grande parte simbólica", segundo autoridades, como parte do esforço da Autoridade Palestina para vincular politicamente Gaza e a Cisjordânia. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, impopular na Cisjordânia e deixado de fora dos planos pós-guerra liderados pelos Estados Unidos para encerrar o governo do Hamas em Gaza, espera estabelecer um Estado independente em ambos os territórios.

O Hamas não lançou candidatos em Deir Al-Balah, que foi danificada por ataques aéreos, mas poupada de uma invasão terrestre israelense em mais de dois anos de guerra. Mais de 70 mil pessoas estavam aptas a votar para o governo municipal.

Embora a participação tenha sido baixa, eleitores disseram que foram às urnas diante de uma ausência quase total de serviços públicos. Ali e em toda a Cisjordânia, a votação define a composição de conselhos locais encarregados de supervisionar água, estradas e eletricidade.

Na Cisjordânia, a participação foi próxima à de eleições locais anteriores, surpreendendo observadores que esperavam que uma baixa adesão sinalizasse apatia e perda de confiança nos cargos eletivos. Autoridades eleitorais relataram uma participação preliminar geral de 53,4% após o fechamento das urnas, e de 22,7% em Deir Al-Balah.