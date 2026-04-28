Países do Golfo pedem a Teerã 'iniciativas sérias' para restabelecer a confiança

O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) criticou, nesta terça-feira (28), os "ataques flagrantes" do Irã contra seus membros e pediu a Teerã "iniciativas sérias para restabelecer a confiança", ao fim de uma reunião de líderes da região na Arábia Saudita.

Os ataques com mísseis e drones iranianos contra seus vizinhos do Golfo, em represália aos bombardeios americanos e israelenses de 28 de fevereiro, "provocaram uma forte perda de confiança entre os Estados do CCG e o Irã", afirmou um comunicado do secretário-geral desse organismo.

"Isso exige que o Irã adote iniciativas sérias para restabelecer a confiança", acrescenta o texto, publicado depois que a Arábia Saudita recebeu nesta terça-feira dirigentes do Golfo para discutir a crise desencadeada pela guerra no Oriente Médio.

Essa reunião encarna "a postura unificada do Golfo diante da situação atual e do que ela exige em termos de intensificação da coordenação e da conciliação", declarou por sua vez, em uma mensagem nas redes sociais, o emir do Catar, Tamim ben Hamad al Thani.

Segundo a mídia estatal saudita, os participantes foram recebidos pelo príncipe-herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, na cidade litorânea de Jedá.

Os bombardeios iranianos contra seus vizinhos tiveram como alvo interesses americanos, mas também infraestruturas civis, e danificaram importantes instalações energéticas na região.