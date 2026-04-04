Pai de argentina presa por racismo no Rio teria repetido gestos racistas da filha

O empresário argentino Mariano Páez, pai da advogada argentina presa por racismo no Brasil, teria repetido os gestos que levaram a filha à prisão, segundo a imprensa argentina. Sua filha, Agostina Páez, de 29 anos, tinha acabado de retornar ao país natal - ela foi solta depois de o pai pagar uma fiança. O empresário disse que o vídeo foi forjado.

Agostina foi denunciada por cometer gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, zona sul da capital fluminense, no dia 14 de janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Agostina "estava com duas amigas em um bar na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, quando discordou dos valores da conta e chamou um funcionário do estabelecimento de negro, de forma ofensiva, com o propósito de discriminá-lo e inferiorizá-lo em razão de sua raça e cor".

No vídeo ao que a imprensa argentina teve acesso, Mariano Paez aparece imitando o gesto racista que sua filha foi filmada fazendo no Rio de Janeiro.

Na tarde desta sexta, 3, o empresário se defendeu e disse que as imagens são falsas. "Me passaram o vídeo hoje de manhã, não entendo tanta maldade e ódio das pessoas", afirmou à imprensa argentina. "Me pediram 5 milhões (de pesos argentinos, para não divulgá-lo)."

"Não sei como fizeram", continuou, "será que usaram inteligência artificial? Creio que sim."