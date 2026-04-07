Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Etapa "crítica" dos esforços de mediação -

O embaixador iraniano no Paquistão, país mediador entre Teerã e Estados Unidos, considerou nesta terça-feira que as negociações para acabar com o conflito se aproximam de "uma etapa crítica".

"Os esforços positivos e construtivos empreendidos pelo Paquistão (...) para encerrar a guerra estão se aproximando de uma etapa crítica e delicada", escreveu o diplomata Reza Amiri Moghadam na rede social X.

- Israel recomenda que iranianos evitem viagens de trem -

O exército israelense advertiu nesta terça-feira os iranianos a evitarem as viagens de trem até 17h30 GMT (14h30 de Brasília), em uma mensagem publicada no X que prenuncia futuros ataques contra a rede ferroviária da República Islâmica.

"Prezados cidadãos, para sua segurança, pedimos que se abstenham de utilizar os trens ou de viajar de trem em todo o país até 21h00, horário do Irã", escreveram as forças militares israelenses em sua conta em persa. "Sua presença nos trens e perto dos trilhos coloca sua vida em perigo", acrescenta a mensagem.

- Ponte fechada entre Arábia Saudita e Bahrein -

A única via que liga a Arábia Saudita ao Bahrein foi temporariamente fechada por razões de segurança após os alertas emitidos na região, informaram as autoridades nesta terça-feira, enquanto o Irã prossegue com os ataques contra seus vizinhos do Golfo.

"O tráfego de veículos na ponte Rei Fahd foi suspenso como medida de precaução", afirmou o órgão que administra o conjunto de viadutos de 25 quilômetros entre os dois países.

- Sinagoga destruída em Teerã -

Uma sinagoga de Teerã foi "totalmente destruída" por bombardeios israelenses e americanos na madrugada de terça-feira, informaram a agência Mehr e o jornal Shargh.

"Segundo informações preliminares, a sinagoga Rafi-Nia (...) foi totalmente destruída nos ataques desta manhã", escreveu o Shargh.

O judaísmo é uma das religiões minoritárias legalmente reconhecidas no Irã, onde há uma pequena comunidade judaica.

- Usina petroquímica saudita afetada por ataques -

Ataques noturnos contra a Arábia Saudita atingiram um complexo petroquímico situado em uma zona industrial na cidade de Jubail, informou uma fonte local, horas após bombardeios contra instalações similares no Irã.

- Japão quer estabelecer contato com o Irã -

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou "preparativos" para uma conversa telefônica com o presidente iraniano, Masud Pezeshkian.

"Precisamos nos comunicar tanto com os Estados Unidos como com o Irã, por isso estamos tentando organizar ligações telefônicas com os presidentes dos dois países", declarou no Parlamento.

Tóquio anunciou a libertação de um segundo cidadão japonês detido no Irã. A agência de notícias Kyodo informou que se trata "presumivelmente" do chefe do escritório em Teerã da emissora de televisão pública japonesa NHK.

- Israel intercepta mísseis iranianos -

O Exército israelense anunciou no Telegram que "detectou mísseis lançados a partir do Irã" e que sua defesa aérea estava em ação para interceptá-los.

- Israel ataca Teerã -

O Exército israelense anunciou uma "onda" de ataques aéreos "com o objetivo de danificar a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã e outras áreas do Irã".

Explosões foram ouvidas "em algumas áreas de Teerã e Karaj", uma cidade limítrofe ao oeste da capital, informaram as agências de notícias iranianas Mehr e Fars.

- Sete mísseis interceptados na Arábia Saudita -

A Arábia Saudita interceptou sete mísseis balísticos lançados em direção ao leste do país. Os destroços caíram "perto de infraestruturas elétricas", anunciou o Ministério da Defesa do reino, que está avaliando os danos.

- Dois mortos no Curdistão iraquiano -

Um drone "procedente do Irã" matou um casal ao atingir sua residência no Curdistão iraquiano, informaram as autoridades locais.

- Trump ameaça eliminar o Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu na segunda-feira que todo o Irã "poderia ser eliminado em uma única noite, e essa noite poderia muito bem ser a de amanhã (terça-feira)", prazo em que expira um ultimato para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

Também declarou que Washington tem um plano com o qual poderia destruir todas as pontes e todas as usinas de energia do Irã em "quatro horas".

O Exército iraniano afirmou que a "retórica arrogante" de Trump não altera seus planos.