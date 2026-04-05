Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Grupos pró-Irã do Iraque atacaram instalações diplomáticas dos EUA -

Facções armadas iraquianas alinhadas ao Irã realizaram dois ataques na madrugada deste domingo (5) contra instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Iraque "em uma tentativa de assassinar diplomatas americanos", disse um porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, em um comunicado.

- Piloto resgatado no Irã está "gravemente ferido" -

O presidente americano, Donald Trump, afirmou em sua plataforma, Truth Social, que um piloto resgatado pelo Exército dos Estados Unidos no Irã, depois de seu avião de combate ter sido derrubado, está "gravemente ferido".

Anteriormente, o mandatário havia confirmado o resgate, indicando que o piloto estava "são e salvo".

- Trump ameaça mais ataques contra infraestruturas se Ormuz não for reaberto -

Donald Trump ameaçou, neste domingo, atacar as centrais elétricas e as pontes do Irã se o Estreito de Ormuz não for reaberto.

Após o ultimato de 48 horas lançado no sábado, o presidente americano escreveu na Truth Social que "terça-feira será o dia das centrais elétricas e o dia das pontes, tudo junto em um, no Irã. Não haverá nada igual!!!".

"Abram essa porra de estreito, seus malucos, ou viverão no inferno. APENAS OBSERVEM", escreveu o presidente, acrescentando: "Louvado seja Alá".

- Quatro mortos e 39 feridos em bombardeios israelenses no sul de Beirute -

Um bombardeio israelense no sul de Beirute matou pelo menos quatro pessoas e deixou 39 feridos neste domingo, indicou o Ministério da Saúde do Líbano.

O ataque foi realizado nas proximidades do maior hospital do país, uma área próxima aos subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã.

- "Danos significativos" em instalações petrolíferas no Kuwait devido a ataques iranianos -

Várias instalações petrolíferas do Kuwait foram atingidas por "ataques de drones iranianos", que provocaram "danos significativos", anunciou a companhia nacional de petróleo neste domingo.

- Omã diz ter dialogado com Irã sobre Ormuz -

Omã afirmou, neste domingo, ter conversado com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, fundamental para o abastecimento mundial de petróleo, informou a agência oficial de notícias do sultanato, após uma reunião com membros dos ministérios das Relações Exteriores de ambos os países.

- Sete mortos no Líbano em ataque israelense -

Sete pessoas, incluindo seis membros de uma mesma família, morreram neste domingo em um ataque israelense em Kfar Hatta, uma localidade a mais de 40 quilômetros da fronteira com Israel, no sul do Líbano, informou uma fonte da Defesa Civil à AFP.

- Cinco membros da Guarda Revolucionária morrem em ataques no Irã -

Cinco membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, morreram, neste domingo, em ataques dos Estados Unidos e de Israel no noroeste do país, indicou um meio de comunicação estatal.

- Incêndio em tanque de armazenamento no Bahrein causado por drone iraniano -

Um incêndio foi declarado em um tanque de armazenamento da companhia de energia do Bahrein após um ataque com drone iraniano, informou a empresa neste domingo.

- Presidente do Líbano pede negociações com Israel -

O presidente libanês, Michel Aoun, voltou a pedir negociações diretas com Israel para impedir que o sul do país, onde o exército israelense avança e destrói aldeias, se transforme em uma nova Gaza, devastada pela guerra.

- Incêndio em planta petroquímica em Abu Dhabi -

Vários incêndios foram deflagrados em uma instalação da companhia petroquímica Borouge, provocados pela queda de destroços após a interceptação de projéteis iranianos, informaram as autoridades de Abu Dhabi.

- Hezbollah afirma ter lançado míssil contra navio israelense -

O Hezbollah anunciou, neste domingo, ter lançado um míssil de cruzeiro contra um navio de guerra israelense que navegava na costa do Líbano, pela primeira vez desde o início da guerra com Israel, há mais de um mês.

- Enterro dos capacetes azuis mortos no Líbano -

Os três capacetes azuis indonésios mortos na semana passada em duas explosões no sul do Líbano foram sepultados neste domingo em suas cidades natais.

- Emirados respondem a ataque com mísseis e drones -

A defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos respondeu a um ataque com mísseis e drones, informou o Ministério da Defesa do país, segundo o qual o Irã buscava atingir sua "indústria de alumínio".

- Irã relata três mortos em ataques na fronteira com o Azerbaijão -

Três pessoas morreram em "ataques americano-sionistas" na província de Ardabil, no noroeste do Irã, perto da fronteira com o Azerbaijão, informou a agência de notícias iraniana Tasnim.