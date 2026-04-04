Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- 30 universidades na mira -

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram mais de 30 universidades do Irã desde que a guerra estourou em 28 de fevereiro, disse o ministro da Ciência neste sábado (4).

"Até o momento, mais de 30 universidades foram alvo direto" de ataques, declarou Hosein Simai Sarraf à imprensa durante uma visita à Universidade Shahid Beheshti, no norte de Teerã, atacada na sexta-feira.

- Irã afirma ter atingido navio ligado a Israel -

A Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, afirmou neste sábado ter lançado um ataque com drones no Estreito de Ormuz contra uma embarcação ligada à Israel, que pegou fogo.

- Ataques a posto fronteiriço entre Irã e Iraque -

Um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra um terminal comercial de um posto fronteiriço entre o Irã e o Iraque matou um homem, informou a agência de notícias Mehr, que cita o vice-governador da província do Cuzistão, Valiollah Hayati.

- Incêndio em complexo petrolífero no Iraque -

Um incêndio foi deflagrado pelo ataque de dois drones contra o complexo petrolífero de Burjesia, no sul do Iraque, onde operam empresas estrangeiras, indicou a AFP uma fonte de segurança.

- Hospital sofre danos no Líbano -

Um hospital na localidade libanesa de Tiro (sul) foi danificado após dois ataques aéreos israelenses que miraram prédios próximos, com um saldo de 11 feridos, incluindo três socorristas, anunciou o Ministério da Saúde do Líbano.

- Um morto em ataques na área da usina nuclear iraniana de Bushehr -

Um homem morreu em um ataque dos EUA e de Israel na área da usina nuclear de Bushehr (sul), que não danificou as instalações, informou um veículo estatal.

- Cinco feridos em ataques a instalação petroquímica iraniana -

Ataques dos EUA e de Israel contra uma instalação petroquímica no sudoeste do Irã deixaram cinco feridos, informaram agências de notícias locais.

Segundo a Fars, o ataque atingiu três empresas do setor.

- Israel pede evacuação da localidade libanesa de Tiro -

O Exército israelense voltou a pedir aos moradores de várias zonas da cidade de Tiro, no sul do Líbano, que deixem a área, e advertiu que voltará a atacar o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã.

- Explosão em frente à associação cristã pró-Israel nos Países Baixos -

Uma explosão causou danos mínimos em um centro pró-Israel nos Países Baixos, sem deixar feridos, informou a polícia.

- Combatente iraquiano morre perto da fronteira síria -

Um combatente iraquiano da milícia Hashd al-Shaabi morreu em um ataque aéreo perto da fronteira com a Síria, anunciou esta coalizão de antigos grupos paramilitares, que responsabiliza os Estados Unidos e Israel.

- Um navio turco e outro indiano cruzam Ormuz -

Um segundo navio de um armador turco cruzou o Estreito de Ormuz, informou o governo turco.

Um petroleiro com bandeira indiana que transportava gás liquefeito de petróleo também atravessou esse estreito sem incidentes, segundo Nova Délhi.

- Quatro feridos no Bahrein, danos em Dubai -

Destroços de projéteis interceptados deixaram quatro feridos no Bahrein, enquanto dois prédios sofreram danos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, incluindo o da empresa americana Oracle, informaram as autoridades locais.

- Irã executa mais duas pessoas -

As autoridades iranianas executaram dois homens condenados por pertencerem a um grupo de oposição proibido e por ações de desestabilização destinadas a derrubar o poder, anunciou o poder Judiciário.

- Explosões em Teerã -

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões no norte de Teerã, uma área bombardeada na véspera.

- Bombardeios ao sul de Beirute -

Os subúrbios do sul de Beirute foram bombardeados durante a manhã pelo menos duas vezes, observou uma jornalista da AFP.

Simultaneamente, o Exército israelense anunciou ter "começado a atacar infraestruturas do Hezbollah em Beirute".

- Irã lança mísseis contra Israel -

O Exército israelense informou que suas defesas aéreas responderam nas primeiras horas deste sábado a mísseis lançados a partir do Irã, que, segundo os serviços de emergência, deixaram uma pessoa ferida.