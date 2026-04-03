Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Abu Dhabi fecha complexo de gás após incêndio -

Abu Dhabi fechou o complexo de gás de Habshan devido à queda de destroços após a interceptação de um ataque, que provocou um incêndio, informou o governo.

- Usina de energia e dessalinização sofre danos no Kuwait -

Uma usina de energia e dessalinização de água no Kuwait foi alvo de um "ataque iraniano" que provocou danos materiais, informou o governo, sem especificar o local.

- Ucrânia oferece ajuda para desbloquear Ormuz -

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que seu país poderia ajudar a desbloquear o Estreito de Ormuz, cujo fechamento por parte do Irã provocou uma crise econômica mundial.

- Porta-contêineres passa por Ormuz -

Um porta-contêineres do grupo francês de transporte marítimo CMA CGM atravessou na quinta-feira o Estreito de Ormuz para sair do Golfo, segundo os dados de rastreamento do site MarineTraffic consultados nesta sexta-feira pela AFP.

- Advertência do Irã ao Conselho de Segurança -

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, fez uma advertência contra qualquer "ação provocadora" antes de uma votação do Conselho de Segurança da ONU sobre o uso da força para desbloquear o Estreito de Ormuz.

A votação do projeto de resolução apresentado pelo Barein sobre a autorização do uso da força "defensiva" foi adiada.

- Ex-chanceler iraniano pede "acordo" com EUA -

O Irã deve "concluir um acordo" com os Estados Unidos para encerrar a guerra, fazendo concessões sobre seu programa nuclear e reabrindo o estratégico Estreito de Ormuz, sugeriu em um artigo de opinião o ex-ministro das Relações Exteriores iraniano Mohamad Javad Zarif.

- Incêndio em refinaria do Kuwait -

Um ataque com drones contra a refinaria de Mina Al Ahmadi, no Kuwait, provocou "incêndios em várias unidades operacionais", mas não foram registradas vítimas, segundo a agência nacional Kuna, que cita a empresa petrolífera estatal.

- Trump ameaça atacar pontes e usinas de energia -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou efetuar novos ataques contra infraestruturas civis no Irã.

"As próximas são as pontes, depois as usinas elétricas!", advertiu em sua rede Truth Social. Ele afirmou que as forças americanas "nem sequer começaram a destruir o que resta no Irã".

- Israel responde a mísseis iranianos -

O Exército israelense acionou o sistema de defesa antiaérea para derrubar os mísseis lançados pelo Irã.

Segundo a imprensa iraniana, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, anunciou o lançamento de mísseis de "longo alcance" contra Tel Aviv e a cidade costeira de Eilat, no Mar Vermelho.

- Rebeldes do Iêmen lançam projétil contra Israel -

O Exército israelense afirma que detectou um projétil lançado do Iêmen, o quarto ataque do tipo desde o início da guerra no Oriente Médio que envolve os rebeldes huthis, aliados do Irã.

- OIM alerta para o risco de deslocamento em massa no Líbano -

A diretora da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Amy Pope, disse à AFP que as perspectivas de um deslocamento em massa e prolongado no Líbano, onde Israel e o Hezbollah estão em guerra, são "muito alarmantes".

- Quase 40 países pedem "reabertura imediata" do Estreito de Ormuz -

Quase 40 países pediram na quinta-feira a "reabertura imediata e incondicional" do Estreito de Ormuz e concordaram em explorar "medidas econômicas e políticas, como sanções" contra o Irã, em uma reunião organizada pelo Reino Unido.