Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã nega retomada de enriquecimento de urânio -

O embaixador do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Reza Najafi, negou que o país tenha retomado o enriquecimento de urânio após os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, em junho de 2025, contra algumas de suas instalações nucleares.

"Isso é uma mentira, uma grande mentira, como tantas outras", afirmou Najafi em uma entrevista à AFP, ao comentar as acusações de Washington sobre o processamento de material atômico que resultaram no conflito atual.

O representante iraniano também considerou que os bombardeios executados no fim de março contra a usina nuclear de Bushehr, no sul do país, constituem um "crime de guerra" e "contra a humanidade".

- Irã executa homem condenado por colaborar com Israel -

As autoridades iranianas anunciaram nesta quinta-feira a execução de um homem declarado culpado de ações em nome de Israel e dos Estados Unidos durante o recente movimento de protestos que sacudiu o país em janeiro.

"Amir Hosein Hatami foi enforcado hoje ao amanhecer por atos que atentavam contra a segurança nacional em nome do regime sionista e dos Estados Unidos", informou o site Mizan Online, órgão do Poder Judiciário iraniano.

- Ataques provocam danos ao Instituto Pasteur de Teerã -

Ataques contra Teerã provocaram danos importantes no Instituto Pasteur, um centro de saúde essencial da capital iraniana, anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde.

"A agressão contra o Instituto Pasteur do Irã, um pilar centenário da saúde mundial e membro da Rede Internacional Pasteur, constitui um ataque direto contra a segurança da saúde internacional", afirmou o porta-voz Hosein Kermanpur.

O ministério divulgou imagens do local que mostram o edifício muito danificado, com algumas áreas reduzidas a ruínas.

- China exige o fim "imediato" das hostilidades -

A China exigiu um cessar-fogo "imediato" na guerra do Oriente Médio, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, em um discurso à nação, bombardear o Irã nas próximas semanas até que o país volte à "Idade da Pedra".

Também considera que "as operações militares ilegais dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã são a causa primordial das interrupções na navegação pelo Estreito de Ormuz", segundo a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning.

- Embaixada americana em Bagdá alerta contra possíveis ataques -

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá alertou nesta quinta-feira que "milícias terroristas iraquianas aliadas ao Irã poderiam executar ataques" no centro da cidade "nas próximas 24 a 48 horas".

A representação diplomática voltou a pedir aos cidadãos americanos que abandonem o Iraque imediatamente.

- Irã promete ataques "devastadores" em resposta a Trump -

O Exército iraniano prometeu executar ataques "devastadores" contra Israel e os Estados Unidos após o discurso de Trump, no qual ele ameaçou o país com bombardeios intensos.

"Com a confiança em Deus Todo-Poderoso, esta guerra continuará até sua humilhação, desonra, arrependimento permanente e certo, e rendição", afirmou o comando militar iraniano, o Khatam al-Anbiya.

- Companhias aéreas chinesas elevam tarifas de voos domésticos com alta dos combustíveis -

Várias companhias aéreas chinesas, incluindo a estatal Air China, anunciaram que aumentarão as sobretaxas de combustível nos voos domésticos a partir de domingo, devido ao aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra no Oriente Médio.

- Israel relata quarto ataque iraniano com mísseis em poucas horas -

O Exército israelense informou nesta quinta-feira que os sistemas de defesa aérea responderam ao quarto ataque iraniano com mísseis em seis horas. As sirenes foram acionadas em algumas áreas do norte de Israel.

- Hezbollah reivindica ataques com drones e foguetes contra Israel -

O grupo islamista libanês Hezbollah, aliado do Irã, afirmou que seus combatentes lançaram drones e foguetes contra o norte de Israel nesta quinta-feira. O Comando da Frente Interna do Exército israelense indicou que as sirenes antiaéreas foram acionadas do outro lado da fronteira, mas não relatou vítimas ou danos.

- Petróleo dispara -

Os preços do petróleo avançavam nesta quinta-feira, após o discurso de Trump à nação, no qual ele não reduziu os temores sobre o fechamento do Estreito de Ormuz, uma passagem crucial para o trânsito de petróleo bloqueada pelo Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia quase 7%, a 108,15 dólares, enquanto seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançava 6%, a 106,75 dólares, no mercado asiático.