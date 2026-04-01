Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Veja a seguir os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Irã nega negociações -

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que "não há motivos para negociar" com os Estados Unidos.

Teerã "não ofereceu nada em resposta" à proposta de 15 pontos de Washington para acabar com a guerra, disse o chanceler, que chamou de "meras conjecturas" o que foi publicado pela imprensa.

- Cotação do Brent em queda -

O barril de Brent era negociado com uma cotação de menos de 100 dólares devido à expectativa de uma desescalada no Oriente Médio. Às 7h15 GMT (4h15 de Brasília), o preço recuava 4,54%, a 99,25 dólares. O barril de West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, cedia 4,23%, a 97,09 dólares.

- Huthis iemenitas atacam Israel -

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram um ataque com mísseis contra Israel, o terceiro desde o início da guerra no Oriente Médio.

O Exército israelense informou que as defesas aéreas responderam a um míssil lançado a partir do Iêmen.

- Mísseis iranianos deixam 14 feridos em Israel -

Ataques com mísseis iranianos deixaram 14 pessoas feridas em Israel, incluindo uma menina de 11 anos que está em condição crítica, anunciaram os serviços de emergência.

- Israel ataca Teerã -

O Exército israelense lançou "uma onda de ataques em larga escala" contra Teerã. A televisão estatal iraniana Irib relatou explosões no norte, leste e centro da capital iraniana.

- Bengalês morre em ataque com drones nos Emirados -

Um cidadão de Bangladesh morreu na queda de destroços de drones interceptados durante um ataque contra os Emirados Árabes Unidos, informou a agência de notícias WAM.

- Incêndios no Kuwait e Bahrein -

Drones "lançados pelo Irã e pelas facções armadas apoiadas pelo país" atingiram os depósitos de combustível do aeroporto internacional do Kuwait, provocando um incêndio, informou a agência nacional Kuna.

O Ministério do Interior do Bahrein anunciou que tenta "controlar um incêndio deflagrado nas instalações de uma empresa em consequência da agressão iraniana".

- Petroleiro atingido por dois projéteis perto do Catar -

Um petroleiro foi atingido por um míssil em águas territoriais do Catar, informaram as autoridades, que atribuíram o ataque ao Irã.

O Catar foi alvo de três mísseis "lançados a partir do Irã", escreveu o Ministério da Defesa no X. Dois mísseis foram interceptados, mas o terceiro "atingiu um petroleiro fretado pela Qatar Energy", acrescentou.

- Sete mortos em ataques israelenses no Líbano -

Sete pessoas morreram em ataques israelenses contra o movimento pró-Irã Hezbollah no sul de Beirute, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

O Exército israelense anunciou dois ataques no sul de Beirute contra dirigentes do Hezbollah.

- Trump fará discurso sobre a guerra -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um discurso na noite de quarta-feira "para apresentar uma importante atualização" sobre a guerra no Irã, informou a Casa Branca.

- Trump diz que EUA sairão do Irã "em breve" -

Trump declarou na terça-feira que os Estados Unidos encerrarão as operações no Irã "muito em breve", em um prazo de "duas, talvez três semanas".

Questionado sobre os preços elevados dos combustíveis, Trump respondeu: "Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e faremos isso muito em breve, e (os preços) vão despencar".

- Jornalista sequestrada no Iraque -

Uma jornalista americana foi sequestrada na terça-feira em Bagdá por um suposto grupo armado pró-Irã no Iraque, anunciou o governo dos Estados Unidos.

A repórter foi identificada como Shelly Kittleson por organizações de defesa da liberdade de imprensa e pelo Al-Monitor, uma das publicações para as quais trabalhava.

- Israel afirma que continuará a ofensiva no Irã -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel continuará sua ofensiva contra o Irã.

"A campanha não terminou", afirmou. "Vamos continuar esmagando" o regime iraniano.