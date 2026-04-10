Oposição pede convocação de eleições presidenciais na Venezuela diante de 'ausência absoluta' de Maduro

A oposição pediu, nesta sexta-feira (10), a convocação de eleições presidenciais na Venezuela diante da "ausência absoluta" do presidente deposto Nicolás Maduro, após o vencimento do prazo de 90 dias estabelecido na Constituição para organizar eleições diante da falta do presidente.

"Transcorreram, desde a data em que ocorreu a extração de Maduro, mais de 90 dias que estabelece o artigo 234 constitucional para que a Assembleia Nacional passe a considerar o que todo o país e a comunidade internacional democrática sabem e lhes consta: a existência de uma ausência absoluta na Presidência da República", indicou o partido Vente, da líder opositora e Nobel da Paz, María Corina Machado.