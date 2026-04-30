ONU: Guterres pede reabertura 'imediata' de Ormuz e alerta sobre efeitos do fechamento

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira, 30, a reabertura "imediata" do Estreito de Ormuz, alertando que as consequências do fechamento da via navegável ficam "piores a cada hora". Segundo ele, no pior cenário, com Ormuz bloqueado até o fim do ano, a inflação global poderá superar 6% ao ano, com o mundo entrando em recessão e os países pobres sendo os mais prejudicados.

"Estou profundamente preocupado com a restrição dos direitos e das liberdades de navegação na área do Estreito de Ormuz, estrangulando a economia global", disse ele a repórteres na sede das Nações Unidas, enquanto as tensões regionais no Oriente Médio continuam a elevar os temores de interrupções no fornecimento de energia e no comércio global.