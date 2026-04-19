Secretário-geral da ONU condena ataque que resultou na morte de soldado francês no Líbano

Soldado fazia parte da missão de paz da Unifil no Líbano. HANDOUT / @ARMEE_GOUV (X ACCOUNT OF FRANCE'S DEFENCE MINISTRY) / AFP

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenou neste sábado (18) o ataque no Líbano contra as forças de paz da Unifil - missão estabelecida pela organização, em que um soldado francês foi morto e outros três ficaram feridos.

"Condeno veementemente o ataque de sábado à Unifil. Estendo minhas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do soldado da paz falecido, e desejo uma recuperação completa e rápida aos soldados da paz feridos", afirmou em sua conta no X.

A ofensiva, segundo as forças de paz da ONU e autoridades francesas, foi provavelmente realizada pelo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. De acordo com o secretário, este é o terceiro incidente nas últimas semanas que resultou na morte de soldados da paz servindo no Líbano.