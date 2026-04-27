ONU defende livre passagem pelo Estreito de Ormuz e alerta para crise de segurança

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou nesta segunda-feira, 27, para o agravamento da crise no Estreito de Ormuz, classificando a instabilidade na região como ameaça à segurança marítima e à economia global. Em reunião do Conselho de Segurança sobre proteção das hidrovias, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a desobstrução imediata da rota e defendeu a livre circulação de navios "sem pedágios nem discriminação".

Segundo Guterres, a reabertura da via é essencial para a retomada do comércio e para que "a economia global respire", além de evitar "desastres ambientais de grande escala". Ele também apelou por moderação, diálogo diplomático e respeito estrito ao direito internacional.

A Organização Marítima Internacional (OMI) anunciou a criação de um novo protocolo de evacuação estratégica para retirar com segurança navios e tripulações de áreas de guerra. Segundo o secretário-geral da agência, Arsénio Dominguez, o plano prevê o uso de corredores protegidos com base em esquemas de separação de tráfego já existentes e poderá ser implementado imediatamente, desde que haja garantias mínimas de segurança. A elaboração da iniciativa contou com a participação de países da região, incluindo o Irã.

O pesquisador sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), Nick Childs, destacou que 80% do comércio global, em volume, é transportado por via marítima e alertou que bloqueios em rotas críticas como Ormuz podem gerar "ondas de choque econômicas" que afetam bilhões de pessoas.