ONU condena esforços dos EUA e de Israel para 'restringir liberdade de imprensa' na guerra do Oriente Médio

O Irã e diversos países do Oriente Médio usam a guerra como pretexto para suprimir direitos, afirmou a ONU nesta quarta-feira (1º), denunciando também as tentativas dos Estados Unidos e de Israel de restringir a liberdade de imprensa.

"Estamos testemunhando uma grave subjugação do espaço civil à segurança em toda a região, com severas restrições impostas pelos governos ao exercício da liberdade de expressão e de reunião pacífica", declarou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, em comunicado.

Türk também denunciou "tentativas de restringir a liberdade de imprensa, como as restrições impostas pelas autoridades de censura do exército israelense", e a ameaça da Comissão Federal de Comunicações dos EUA de revogar licenças de transmissão para "coberturas consideradas críticas" e relativas à guerra.