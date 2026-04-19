Tiroteio deixa oito crianças mortas na Louisiana, sul dos Estados Unidos

Crime ocorreu em Shreveport, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Roberto / adobe.stock.com

Oito crianças com idades entre um e 12 anos foram mortas em um tiroteio na manhã deste domingo (19) em Shreveport, no Estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos.

O suspeito de ser o autor dos disparos foi identificado como Shamar Elkins, pai de sete das oito vítimas. Ele ainda feriu duas pessoas, entre elas a mãe de seus filhos, antes de morrer ao ser baleado pela polícia após uma perseguição de carro, informaram as autoridades.

Segundo o porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Christopher Bordelon, trata-se um incidente de violência doméstica. Elkins já era conhecido da polícia e havia sido preso em 2019 por porte ilegal de arma de fogo.

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— É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências — declarou Bordelon, acrescentando que uma terceira casa também é alvo de operação dos investigadores.

A polícia informou que os ataques começaram antes do amanhecer. O suspeito atirou em uma mulher em uma casa e depois se dirigiu à outra, onde sete crianças foram mortas. Uma oitava vítima foi encontrada morta no telhado, aparentemente após tentar escapar, disse o porta-voz.

O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.