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"Estamos no caminho certo para concluir os objetivos militares dos EUA muito em breve", diz Trump em pronunciamento oficial televisionado

O presidente norte-americano discursou na TV na noite desta quarta-feira (1º). Republicano também disse que o Estreito de Ormuz "se abrirá naturalmente"

Zero Hora

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