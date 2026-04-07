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Guerra no Oriente Médio
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"O Irã não ficará de braços cruzados", diz embaixador do Irã em resposta às ameaças de Trump

Declaração do representante do país nas Nações Unidas ocorreu após o norte-americano ameaçar ações fatais caso Teerã não reabrisse o Estreito de Ormuz

Zero Hora

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