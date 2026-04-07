"O Irã não ficará de braços cruzados", diz embaixador do Irã em resposta às ameaças de Trump

Amir Saeid Iravani chamou ameaças de "crimes de guerra". TIMOTHY A. CLARY / AFP

O embaixador do Irã nas Nações Unidas criticou, nesta terça-feira (7), as ameaças extremas de Donald Trump contra seu país, depois que o presidente americano advertiu que, se Teerã não aceitar suas exigências, "uma civilização inteira morrerá".

— O presidente dos Estados Unidos recorreu mais uma vez a uma linguagem que não é apenas profundamente irresponsável, mas também extremamente alarmante — declarou Amir Saeid Iravani.

Durante uma sessão do Conselho de Segurança sobre o Estreito de Ormuz, Iravani instou a comunidade internacional a denunciar a retórica de Trump antes que seja tarde demais. Para o embaixador, as ameaças do norte-americano "revelam abertamente sua intenção de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade".

— O Irã não ficará de braços cruzados diante de crimes de guerra tão graves. Exercerá, sem hesitação, seu direito inerente de autodefesa e tomará medidas recíprocas imediatas e proporcionais — disse ele.

Segundo o g1, pouco após a fala de Iravani, Teerã declarou diversas pontes e rodovias da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein como alvos e alertou civis para que não circulassem nesses locais.