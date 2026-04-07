"O Irã não ficará de braços cruzados", diz embaixador do Irã em resposta às ameaças de Trump

O embaixador do Irã nas Nações Unidas criticou, nesta terça-feira (7), as ameaças extremas de Donald Trump contra seu país, depois que o presidente americano advertiu que, se Teerã não aceitar suas exigências, "uma civilização inteira morrerá".
— O presidente dos Estados Unidos recorreu mais uma vez a uma linguagem que não é apenas profundamente irresponsável, mas também extremamente alarmante — declarou Amir Saeid Iravani.
Durante uma sessão do Conselho de Segurança sobre o Estreito de Ormuz, Iravani instou a comunidade internacional a denunciar a retórica de Trump antes que seja tarde demais. Para o embaixador, as ameaças do norte-americano "revelam abertamente sua intenção de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade".
— O Irã não ficará de braços cruzados diante de crimes de guerra tão graves. Exercerá, sem hesitação, seu direito inerente de autodefesa e tomará medidas recíprocas imediatas e proporcionais — disse ele.
Segundo o g1, pouco após a fala de Iravani, Teerã declarou diversas pontes e rodovias da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein como alvos e alertou civis para que não circulassem nesses locais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "uma civilização inteira morrerá nesta noite" em uma publicação na plataforma Truth Social nesta terça, horas antes do prazo final dado por ele para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz.