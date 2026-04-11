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40 dias de guerra

Novo líder supremo do Irã teve rosto desfigurado, mas segue atuando nas decisões, diz agência

Mojtaba Khamenei, filho e sucesso de aiatolá assassinado, sofreu ferimentos durante ataque conjunto de EUA e Israel

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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