Novo líder supremo do Irã teve rosto desfigurado, mas segue atuando nas decisões, diz agência

Desde fevereiro, Mojtaba Khamenei não é visto em público. ATTA KENARE / AFP

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas durante o ataque conjunto de EUA e Israel que matou seu pai, Ali Khamenei, no início da guerra, mas permanece lúcido e atuante nas decisões do governo, segundo informações da agência Reuters.

De acordo com três pessoas do círculo íntimo do líder iraniano, o rosto de Mojtaba ficou desfigurado no bombardeio que atingiu o complexo do líder supremo, no centro de Teerã. Ele também teria sofrido um ferimento grave em uma ou ambas as pernas. Segundo a agência, o político de 56 anos segue em recuperação, mas mantém a lucidez mental.

Mojtaba tem participado de reuniões com altos funcionários por meio de audioconferências e segue envolvido na tomada de decisões sobre temas centrais, como a condução da guerra e as negociações com os EUA, informou a agência.

As últimas informações sobre Mojtaba indicavam que ele estaria incapacitado e sob tratamento médico na cidade sagrada de Qom, segundo avaliações de inteligência dos EUA e de Israel às quais o jornal The Times teve acesso. Um memorando diplomático citado pelo veículo apontava que o líder iraniano estaria em estado "grave", sem condições de participar de decisões do regime.

O Irã havia confirmado anteriormente que Mojtaba fora ferido no mesmo ataque aéreo que matou seu pai, além de outros familiares. Desde então, ele não foi visto em público. Mesmo assim, foi apontado como o sucessor do líder supremo. Segundo o The Times, apenas duas declarações atribuídas ao líder foram divulgadas pela televisão estatal, além de um vídeo produzido por inteligência artificial em que ele aparece em uma sala de guerra.

A ausência prolongada e as informações sobre seu estado de saúde alimentaram especulações de que a Guarda Revolucionária Islâmica teria assumido o controle efetivo do país, enquanto Mojtaba atuaria de forma limitada. Nesse contexto, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar negociando com autoridades iranianas, e não diretamente com o líder supremo.

Quarenta dias desde a morte de Ali Khamenei

Na última quarta-feira (8) completaram-se 40 dias desde a morte de Ali Khamenei, o que marca o fim do período tradicional de luto no islamismo xiita. O memorando citado pelo The Times afirma que o corpo do líder estaria sendo preparado para sepultamento em Qom.