Nova missão de flotilha pró-palestinos partirá da Espanha neste mês

Uma flotilha de ativistas pró-palestinos que tentou chegar à Faixa de Gaza no ano passado anunciou nesta quinta-feira que vai lançar uma nova missão ao território, que partirá da cidade espanhola de Barcelona no próximo dia 12.

A primeira viagem da Flotilha Global Sumud pelo Mediterrâneo até a Faixa de Gaza, bloqueada por Israel durante o conflito contra o grupo militante palestino Hamas, atraiu a atenção mundial. A interceptação de seus barcos por Israel e a detenção dos ativistas quando se aproximavam do território palestino para entregar ajuda provocaram uma condenação internacional.

O grupo, que descreveu sua primeira tentativa como uma missão humanitária, informou que a nova viagem vai reunir mais de 80 embarcações e mil participantes internacionais. "O custo da falta de ação é muito alto para ser assumido", destacou, acrescentando que um movimento terrestre vai se somar à ação marítima, para pressionar vários países.

"Enquanto a Faixa de Gaza enfrenta um bloqueio, violência e privações cada vez mais intensos, a missão é uma intervenção baseada em princípios e não violenta, uma defesa da dignidade humana, um chamado a permitir o acesso humanitário e uma exigência de prestação de contas em nível internacional", destacou o grupo.

A Faixa de Gaza vive sob um cessar-fogo acordado em outubro, após dois anos de um conflito desencadeado pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Ambos os lados se acusaram repetidamente de violar o cessar-fogo.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza afirmou que ataques israelenses já mataram mais de 700 palestinos desde a trégua, e Israel apontou que cinco soldados do país morreram no mesmo período.