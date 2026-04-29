Nos EUA, Hegseth culpa Congresso por desafios na guerra contra o Irã

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quarta-feira, 29, que o maior desafio enfrentado pelo país na guerra com o Irã não é o Exército iraniano, mas os críticos no Congresso americano.

"O maior desafio, o maior adversário que enfrentamos neste momento são as palavras imprudentes, ineficazes e derrotistas de democratas no Congresso e de alguns republicanos", afirmou ele em testemunho à Comissão de Forças Armadas da Câmara dos EUA.

Hegseth também criticou empresas do setor por não conseguirem produzir com rapidez suficiente tipos diferentes de munições e que as Forças Armadas precisam de "investimento oportuno, previsível e sustentado". Segundo o secretário, os recursos discutidos no orçamento são "críticos para modernizar nossa força e garantir que, quaisquer que sejam as ameaças que surjam, estejamos prontos para enfrentá-las".

O secretário assistente de Guerra e diretor financeiro do Pentágono, Jay Hurst, comentou, também na Câmara, que o conflito com o Irã custou US$ 25 bilhões até agora, principalmente por causa das dezenas de milhares de bombas e mísseis utilizados, segundo a BBC. Esta é a primeira vez que o Departamento divulga publicamente uma estimativa de custo para a guerra até o momento.