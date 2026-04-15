Nobel da Paz presa no Irã se encontra em estado crítico, dizem familiares

O estado de saúde da iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é crítico, após ela ter sofrido um infarto no mês passado, advertiram, nesta quarta-feira (15), membros de seu entorno após visitá-la dias atrás na prisão do norte do Irã onde ela está reclusa.

Mohammadi, de 53 anos, foi detida em 12 de dezembro passado na cidade de Mashhad, após criticar as autoridades clericais do Irã durante uma cerimônia fúnebre.

Familiares e advogados da Nobel da Paz receberam autorização para visitá-la no sábado.

Durante o encontro, "foram vistos claros sinais de deterioração de seu estado geral e sua condição física foi descrita como crítica", informou sua fundação em um comunicado.

Em uma primeira visita de seus entes queridos, no fim de março, soube-se que ela tinha sofrido um infarto no começo daquele mês.

A família informou, após a reunião de sábado, que a Nobel "se debilitou muito e perdeu muito peso", segundo declarações de seu irmão, Hamidreza Mohammadi, residente na Noruega, citadas no comunicado.

Mohammadi ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2023, em reconhecimento a mais de duas décadas de ativismo em defesa dos direitos humanos.