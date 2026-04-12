No Peru, centros de votação abrem para eleger presidente e membros do Congresso bicameral

Os centros de votação no Peru abriram na manhã neste domingo, 12, para as eleições gerais em que os eleitores escolherão o próximo presidente entre um número incomum de 35 candidatos. Espera-se a participação de 27 milhões de pessoas para eleger o presidente, dois vice-presidentes, além dos 130 deputados e 60 senadores, marcando o retorno ao sistema bicameral após 30 anos.

Pesquisas privadas indicam que nenhum candidato lidera com folga ou conseguiu abrir vantagem significativa sobre os demais.

O país vive uma crise política que já resultou em oito presidentes e três Congressos em uma década, além do avanço da criminalidade, apontada pela população como sua principal preocupação. Fonte: Associated Press.