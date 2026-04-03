Netanyahu: Israel e EUA manterão esforços para isolar regime iraniano e forçar cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou nesta sexca-feira, 3, um pronunciamento em vídeo em sua conta oficial no X, utilizando o simbolismo bíblico de Pessach (a Páscoa judaica) para descrever a atual fase da ofensiva contra o Irã e seus aliados. Sob o título de "As 10 Pragas", Netanyahu afirmou que o cerco contra Teerã atingiu um ponto sem retorno e que Israel e os EUA darão seguimento à ofensiva contra o regime iraniano em esforço conjunto entre os países.

O líder israelense listou o desmantelamento das capacidades do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e dos rebeldes Houthis no Iêmen como as etapas iniciais dessa jornada.

No vídeo, Netanyahu enfatiza que as cinco "pragas" finais foram direcionadas especificamente ao coração do regime iraniano, atingindo cientistas nucleares, infraestruturas vitais do Estado e o programa de mísseis balísticos. Ele citou nominalmente a eliminação de figuras de alto escalão do comando militar e da liderança política, fazendo uma analogia com a "décima praga".