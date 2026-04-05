Netanyahu: Israel ataca petroquímicas do Irã após destruir 70% da capacidade produção de aço

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (4) que as forças armadas israelenses atacaram fábricas petroquímicas no Irã, além de terem destruído 70% da capacidade de produção de aço do país persa.

"Essas duas coisas são a máquina de dinheiro deles para financiar a guerra terrorista contra nós e contra o mundo inteiro. Continuaremos a esmagá-los, como prometi", afirmou Netanyahu em vídeo publicado no X.