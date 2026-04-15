Netanyahu diz que mantém ataques ao Hezbollah no Líbano e está pronto a qualquer cenário no Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que as forçar israelenses continuam a atacar o Hezbollah, ao mesmo tempo em que o país conduz negociações com o Líbano, o que não acontecia há mais de 40 anos. Sobre o Irã, o premiê disse que Israel está preparados para qualquer cenário.

Em comunicado, o premiê israelense disse que os ataques ao Hezbollah estão concentrados em Bint Jbeil. Bint Jbeil era a capital do Hezbollah no sul do Líbano. "Estamos prestes a conquistar Bint Jbeil; estamos, na verdade, prestes a eliminar este grande reduto do Hezbollah", afirmou.

Nas negociações com o Líbano, há dois objetivos centrais: primeiro, o desarmamento do Hezbollah e, segundo, uma paz duradoura. Paz através da força, pontuou.

Quanto ao Irã, o premiê citou que Israel tem os mesmos objetivos dos Estados Unidos: queremos ver o material enriquecido removido do Irã, queremos ver o cancelamento das instalações de enriquecimento de urânio no Irã e, claro, queremos ver a abertura do estreito.