Netanyahu diz que Exército fará zona de segurança no sul do Líbano apesar de cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira, 16, que o Exército israelense continuará no Líbano mesmo após o anúncio do presidente americano Donald Trump de um cessar-fogo que incluiria também o Hezbollah. Segundo Netanyahu, as forças do país farão uma zona de segurança de dez quilômetros em torno do país vizinho.

"Não vamos sair", disse Netanyahu em mensagem de vídeo divulgada pelo seu gabinete. "Essa zona de segurança nos permite impedir a invasão de nossas comunidades e prevenir ataques antitanque contra elas", acrescentou.