Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz

Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz, informou a imprensa local, a primeira passagem desse tipo desde o início da guerra com o Irã, em um esforço de Washington para "desbloquear" essa via vital para o comércio global de hidrocarbonetos, afirmou Donald Trump neste sábado(11).

A informação é divulgada enquanto Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad.

Dois destróieres com mísseis guiados da Marinha dos EUA passaram pelo estreito sem incidentes, segundo o 'The Wall Street Journal', citando três autoridades americanas.

A operação foi realizada sem coordenação com as autoridades iranianas, informou o site americano Axios.

Trump declarou neste sábado que os Estados Unidos haviam iniciado "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

"Incrivelmente, eles não têm a coragem ou a vontade de fazer o trabalho por conta própria", acrescentou.

O Irã havia bloqueado a passagem da maioria das embarcações pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro. Teoricamente, a reabertura dessa rota era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã, anunciado na terça-feira.

O trânsito dos dois navios americanos visa transmitir confiança às embarcações mercantes a navegarem pelo estreito, observou o Axios.