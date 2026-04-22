MP da Colômbia nega vínculo de preso na Argentina a assassinato de presidenciável

O Ministério Público da Colômbia negou, nesta quarta-feira (22), que o colombiano detido na Argentina esteja vinculado com o assassinato do pré-candidato presidencial Miguel Uribe, disse à AFP uma fonte da entidade acusadora.

O Ministério da Segurança da Argentina anunciou a captura de Brayan Ferney Cruz Castillo em Buenos Aires e assegurou que, segundo a Interpol, ele é acusado como um dos responsáveis pela logística do assassinato do senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, em 7 junho de 2025, em Bogotá.

No entanto, o Ministério Público da Colômbia disse que há uma confusão em relação ao crime e que Cruz é acusado de "uma tentativa de atentado terrorista contra um signatário da paz em junho 2025", sob as acusações de pertencer a uma organização criminosa e terrorismo.