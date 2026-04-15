Missão do FMI recomenda desembolso de US$ 1 bilhão à Argentina

Especialistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendaram desembolsar à Argentina uma nova parcela de 1 bilhão de dólares (R$ 4,99 bilhões) do programa de crédito de 48 meses, após elogiar o estado de suas finanças públicas.

Esse novo desembolso do Acordo de Facilidades Estendidas (EFF, na sigla em inglês), aprovado há um ano no valor de 20 bilhões de dólares (R$ 99,8 bilhões), deve agora ser aprovado pelo diretório do Fundo.

"O impulso em matéria de políticas se fortaleceu nos últimos meses com a aprovação parlamentar do Orçamento de 2026 e de uma legislação-chave de reforma", destacam os especialistas do FMI.

Os avanços na estabilidade financeira são "impressionantes", o que permitiu discutir um novo "pacote de políticas sólido e equilibrado destinado a consolidar a desinflação, a estabilidade externa e o crescimento", acrescentou o texto.

O ministro da Economia argentino, Luis Caputo, disse no X que o acordo "é um passo muito importante na consolidação da estabilidade macroeconômica".

O anúncio traz alívio ao governo argentino um dia depois de ter sido divulgado o dado da inflação de março (3,4%), o índice mais alto em 11 meses.

Durante o mandato de Milei, após um drástico ajuste orçamentário, a inflação anual caiu de 117% em 2024 para 31% em 2025, mas o processo foi interrompido em abril do ano passado.

A Argentina alcançou um superávit em suas contas públicas em 2025 e, com a maioria obtida nas eleições legislativas, vem avançando em reformas, como a trabalhista.

A taxa de câmbio, com um peso valorizado frente ao dólar (1.385 pesos no câmbio oficial), favorece as importações, que o governo estimulou com políticas de desregulamentação.

A avalanche de importações, principalmente da China, ajudou a baratear os preços, mas também impactou a indústria, que em fevereiro registrou uma queda de 8,6% na comparação anual.

"A motosserra não para", disse Milei nesta terça-feira (15), em referência à sua política de ajuste fiscal. Ele afirmou que vai "tirar todos os pesos de circulação até que a taxa de inflação colapse" e "seguir abrindo a economia".

A Argentina também voltou aos mercados internacionais de dívida em dezembro, com a emissão de títulos em moeda estrangeira, após mais de sete anos de ausência.

"Projeta-se que as reservas internacionais líquidas aumentem em pelo menos 8 bilhões de dólares [R$ 39,9 bilhões] em 2026", destaca o Fundo.

O país sul-americano entrou em default em várias ocasiões, duas delas neste século. Em 2001, em meio a uma explosão social que deixou 39 mortos, e em 2020, durante a pandemia.

As relações com o FMI foram difíceis durante boa parte das últimas duas décadas, com longas negociações para quitar inadimplências.