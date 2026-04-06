Missão Artemis passa pela parte de trás da Lua e corte de comunicações previsto é iniciado

Os quatro astronautas da missão Artemis II já estão atrás da Lua, por isso ficarão completamente incomunicados com a Terra por cerca de 40 minutos nesta segunda-feira (6).

"Nos veremos do outro lado", disse o astronauta Victor Glover, minutos antes de a comunicação ser perdida.

"Continuaremos sentindo o amor de vocês desde a Terra, e a todos aí embaixo, na Terra e ao seu redor: nós os amamos desde a Lua", acrescentou.

A tripulação realiza um sobrevoo que durará cerca de seis horas, durante o qual documentará características da Lua que antes só eram conhecidas por fotografias tiradas por robôs.

Derek Buzasi, professor de Astronomia da Universidade de Chicago, descreveu o período de solidão absoluta dos astronautas como "emocionante, em um sentido um tanto assustador".

Mais cedo nesta segunda-feira, os tripulantes da nave Orion se tornaram os humanos que estiveram mais distantes da Terra.

O período de observação do sobrevoo continuará até cerca das 21h20, horário da costa leste dos Estados Unidos (22h20 de Brasília).

Ao final do sobrevoo, os astronautas testemunharão um eclipse solar, quando o Sol estará atrás da Lua.

A cápsula Orion está orbitando a Lua em alta velocidade, no primeiro sobrevoo tripulado em mais de 50 anos. Em seguida, fará uma manobra em U para retornar à Terra em uma chamada "trajetória de retorno livre". A viagem de volta levará cerca de quatro dias.