Ministro de Relações Exteriores diz que Irã não tem plano para nova rodada de negociações

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, declarou nesta segunda-feira, 20, que Teerã não tem planos, no momento, para uma nova rodada de negociações mediada pelo Paquistão, segundo a agência iraniana Tasnim. O porta-voz citou que a postura ocorre diante das contradições do presidente dos EUA, Donald Trump, consideradas um sinal de falta de honestidade.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, o Quartel-General Central do Khatam al-Anbia, o principal comando operacional das Forças Armadas do Irã, anunciou que, após a flagrante agressão de comandos terroristas dos EUA contra um navio comercial iraniano nas águas do Mar de Omã, as Forças Armadas do Irã estavam preparadas para dar uma resposta decisiva.

No entanto, devido à presença de vários familiares da tripulação a bordo, a ação operacional do Irã foi adiada para proteger suas vidas e segurança, que estavam em constante perigo, segundo a Tasnim.

No domingo, Trump disse que o país apreendeu um navio cargueiro com bandeira iraniana que tentava passar por bloqueio naval. "Temos a custódia total do navio e estamos verificando o que está a bordo", afirmou na Truth Social.

A apreensão ocorreu após Irã disparar contra pelo menos dois navios comerciais e mudar abruptamente a postura sobre o Estreito de Ormuz, declarando-o fechado novamente.

As tensões renovadas turvam as expectativas sobre a rodada de negociações entre os EUA e o Irã no Paquistão e puxam os preços do petróleo na manhã desta segunda, pesam nos futuros de Nova York, enquanto sustentam alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.