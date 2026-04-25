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Discurso de ódio
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Ministério das Mulheres reage à fala de assessor de Trump que definiu mulheres brasileiras como "raça maldita": "Misoginia não constitui opinião"

Pasta repudiou "veementemente declaração ofensiva proferida por Paolo Zampolli", que ofendeu mulheres brasileiras em entrevista à imprensa italiana 

Zero Hora

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