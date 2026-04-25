Ministério das Mulheres reage à fala de assessor de Trump que definiu mulheres brasileiras como "raça maldita": "Misoginia não constitui opinião"

Assessor especial do presidente foi casado por quase 20 anos com a ex-modelo Amanda Ungaro. OLIVER BUNIC / AFP

O Ministério das Mulheres emitiu um comunicado na sexta-feira (24) em que repudiou "veementemente a declaração ofensiva proferida pelo assessor especial do governo dos EUA, Paolo Zampolli, contra meninas e mulheres brasileiras". O italiano se referiu às brasileiras como "raça maldita" e afirmou que elas são "programadas para causar confusão".

Em nota (veja íntegra abaixo), a pasta argumentou que Zampolli "fez afirmações que reforçam um discurso de ódio e desvalorizam as mulheres do país, em afronta à dignidade e ao respeito. A misoginia não constitui opinião. Trata-se de manifestação de ódio, aversão e incitação à violência, configurando prática criminosa." O ministério ainda destacou que "o ódio contra meninas e mulheres não pode ser relativizado sob o argumento da liberdade de expressão".

Em entrevista à rede italiana RAI na última quinta-feira (23), Zampolli proferiu xingamentos ao falar sobre sua ex-mulher, a ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, de 41 anos, com quem foi casado por 20 anos e tem um filho.

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Em um dos momentos da entrevista, o repórter da RAI questionou Zampolli sobre uma amiga de sua ex-companheira. O assessor de Trump, então, proferiu xingamentos às mulheres brasileiras. Em sua resposta, ele citou o nome Lidia, mas não detalhou quem ela é:

— É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos, trepava com ela, depois ela também ficou louca.

O ataque de Zampolli ocorreu em meio a uma disputa judicial com sua ex-esposa pela guarda do filho do casal, de 16 anos. O casamento dos dois terminou em 2023, após mensagens enviadas pelo italiano a uma profissional do sexo virem à público.

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Amanda continuou morando nos EUA e se casou novamente em 2025, mas foi deportada em junho, após ser detida pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE). Ela acusou Zampolli de ter usado sua influência para deportá-la dos EUA. O empresário italiano negou ter agido contra a ex-companheira.

Quem é Paolo Zampolli?

Embora seu nome circule nos bastidores do mercado imobiliário e da moda, Zampolli é conhecido como o grande articulador de Donald Trump. Foi Zampolli quem trouxe a então modelo eslovena Melania Knauss para os EUA nos anos 1990, por meio de sua agência, a ID Models. Foi ele também quem a apresentou a Trump em uma festa durante a Fashion Week de 1998.

Atuou como embaixador da Dominica (um pequeno país localizado no Caribe) nas Nações Unidas e manteve-se como um "conselheiro informal" constante na órbita da família Trump.

Veja íntegra da nota do Ministério das Mulheres

O Ministério das Mulheres repudia veementemente a declaração ofensiva proferida pelo assessor especial do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, contra meninas e mulheres brasileiras. O assessor fez afirmações que reforçam um discurso de ódio e desvalorizam as mulheres do país, em afronta à dignidade e ao respeito.

A misoginia não constitui opinião. Trata-se de manifestação de ódio, aversão e incitação à violência, configurando prática criminosa. Nesse sentido, o Ministério ressalta que o ódio contra meninas e mulheres não pode ser relativizado sob o argumento da liberdade de expressão.

O Governo do Brasil reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos das mulheres e com o enfrentamento de todas as formas de violência de gênero e raça, incluindo a misoginia, reconhecida como fator de risco para a escalada de agressões que podem culminar em feminicídio.