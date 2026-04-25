Militantes islâmico e separatistas assumem autoria de atentados no Mali

Militantes islâmicos e separatistas atacaram vários locais na capital do Mali e em outras cidades neste sábado, 25, em um dos maiores ataques coordenados no país nos últimos anos. O grupo militante JNIM, ligado à Al-Qaeda, reivindicou a autoria dos ataques ao aeroporto internacional de Bamaco e a outras quatro cidades no centro e no norte do Mali, em seu site, Azallaq. O grupo afirmou que os ataques foram realizados em conjunto com a Frente de Libertação de Azawad, um grupo separatista liderado por tuaregues.

O Exército malinês afirmou, em comunicado, que "grupos terroristas armados não identificados atacaram determinados locais e quartéis" em Bamaco e que os soldados estavam "em operação para eliminar os atacantes". Em outro comunicado mais tarde, disse que a situação estava sob controle.

Moradores de Sévaré e Mopti, duas cidades no centro do Mali, também relataram ataques de homens armados. Outros vídeos, nas cidades do norte de Kidal e Gao, mostraram trocas de tiros nas ruas, com corpos no chão. Insurgentes entraram em Kidal, tomaram o controle de alguns bairros e houve troca de tiros com o Exército, disse por telefone à Associated Press um ex-prefeito da cidade, sob condição de anonimato por temer por sua segurança. Fonte: Associated Press.