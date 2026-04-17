Mianmar: ex-presidente Win Myint é libertado em ampla anistia de presos

O ex-presidente de Mianmar Win Myint foi libertado nesta sexta-feira (17) como parte de uma ampla anistia concedida pelo recém-empossado presidente Min Aung Hlaing para marcar o ano-novo local, informou a mídia estatal.

A ordem de perdão se aplicou a mais de 4.500 presos, mas ainda não estava claro quantas pessoas detidas por se oporem ao regime militar foram incluídas. Também não havia sinal de que a ex-líder Aung San Suu Kyi, de 80 anos, seria libertada.

Win Myint é aliado de longa data de Suu Kyi e foi eleito presidente em 2018. Ele ocupou o cargo enquanto Suu Kyi liderava o governo como conselheira de Estado, já que a Constituição redigida pelos militares a impedia de assumir a Presidência.

Ele foi preso em 1º de fevereiro de 2021, no mesmo dia em que os militares tomaram o poder e detiveram Suu Kyi. Depois, recebeu penas combinadas que totalizavam 12 anos de prisão por diversas acusações, reduzidas para oito anos em 2023.

A emissora estatal MRTV informou que Win Myint, que estava em uma prisão no município de Taungoo, na região de Bago, recebeu anistia.

Do lado de fora da Prisão de Insein, em Yangon, ônibus com detentos libertados foram recebidos por parentes e amigos que aguardavam desde o início da manhã. Entre os liberados estava a cineasta Shin Daewe, condenada à prisão perpétua com base na lei antiterrorismo em janeiro de 2024.

A anistia ocorre uma semana após Min Aung Hlaing tomar posse após uma eleição que críticos afirmam não ter sido livre nem justa e ter sido organizada para manter o controle dos militares sobre o poder.

A mídia estatal informou que, além dos 4.335 presos perdoados, quase 180 estrangeiros serão libertados e deportados. Fonte: Associated Press.