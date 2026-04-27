México captura dois líderes do narcotráfico, um deles possível sucessor de 'El Mencho'

As autoridades do México anunciaram, nesta segunda-feira (27), a captura de dois líderes de organizações do narcotráfico, um deles considerado o possível sucessor de "El Mencho", fundador do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio "El Mencho" Oseguera morreu em fevereiro após ser ferido por militares durante uma operação violenta em Jalisco, oeste do país, que desencadeou uma ofensiva criminosa com bloqueios de estradas e ataques a comércios em diversos pontos do país.

Audias Flores Silva, um dos homens mais próximos ao chefe do cartel, foi detido no estado de Nayarit, também no oeste do México.

Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de cinco milhões de dólares (24,85 milhões de reais) por ele. Segundo o centro de estudos Insight Crime, Flores se desenhava como um dos sucessores do fundador do CJNG.

Apelidado de "El Jardinero", ele foi "o braço direito" de Oseguera até a sua morte, disse à AFP David Saucedo, especialista em segurança.

Também foi o encarregado de negociar, em nome de Oseguera, uma aliança entre o CJNG e "Los Chapitos", a facção do Cartel de Sinaloa comandada pelos herdeiros de Joaquín "El Chapo" Guzmán, acrescentou Saucedo ao citar fontes de inteligência dos Estados Unidos e do México.

A operação para sua captura foi "planejada, desenvolvida e executada" pelas forças especiais da Marinha mexicana, informou na rede social X Omar García Harfuch, secretário de Segurança.

Flores Silva é "requerido pelas autoridades dos Estados Unidos para fins de extradição", acrescentou Harfuch.

Mais cedo, o governo do estado de Tamaulipas, nordeste, relatou a detenção de Alexander "N" - por lei os sobrenomes são preservados -, apontado como "alvo prioritário" e integrante de uma organização criminosa que atua nesse distrito.

A prisão provocou uma reação de parte dos criminosos, que montaram oito bloqueios em estradas que ligam Reynosa a três localidades vizinhas no México.

A ordem já foi restabelecida pelas autoridades e não há registro de vítimas dessas ações, indicou a Secretaria de Segurança de Tamaulipas.

Segundo a imprensa mexicana, o alvo da operação é Alexander Benavides Flores, conhecido como "R9", que seria líder do grupo Los Metros.

Essa organização é uma das facções que surgiram do Cartel do Golfo, enfraquecido há mais de uma década após a captura de seus líderes.

Com cerca de 690 mil habitantes, Reynosa faz fronteira com a cidade americana de McAllen, no Texas, e foi um dos bastiões do Cartel do Golfo, que chegou a ser uma das organizações criminosas mais poderosas do México.