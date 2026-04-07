Mercado do petróleo aguarda com atenção ultimato de Trump ao Irã

Os preços do petróleo fecharam com resultados mistos nesta terça-feira (7), horas antes de expirar o ultimato do presidente americano, Donald Trump, ao Irã para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz.

Após um breve repique de quase 5% durante a sessão, o preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência americana para entrega em maio, avançou apenas 0,48%, a 112,95 dólares o barril.

O petróleo de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, recuou 0,55%, a 109,27 dólares o barril.

"O mercado está nervoso, e isso se reflete nos preços", declarou à Stephen Schork, do The Schork Group.

Trump deu a Teerã prazo até as 20h, horário de Washington (21h de Brasília), para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde costumavam transitar 20% do petróleo do mundo.

Em caso de ataques contra infraestrutura energética iraniana e possíveis represálias por parte de Teerã no Golfo, a principal preocupação seria a passagem de uma crise resultante na interrupção do tráfego marítimo para uma crise prolongada relacionada as danos à capacidade de produção de petróleo.